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Соратник Джулиани Фруман получил приговор за незаконное финансирование выборов в США

Соратник Джулиани Фруман получил приговор за незаконное финансирование выборов в США

Киев • УНН

 • 27823 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Американского бизнесмена Игоря Фрумана, помогавшего Рудольфу Джулиани искать в Украине компромат на Джо Байдена, приговорили к году и одному дню заключения, а также штрафу в 10 тысяч долларов по делу о незаконном финансировании избирательной кампании. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Politico.

Детали

Сообщается, что такое решение принял суд Нью-Йорка. Бизнесмен Игорь Фруман сознался в том, что требовал у российского предпринимателя Андрея Муравьева миллион долларов на пожертвования республиканцам в Неваде, Флориде и других штатах для запуска бизнеса по производству медицинской марихуаны.

Прокуроры просили для него от трех до четырех лет заключения. Как заявил судья окружного суда в Южном округе Нью-Йорка Пол Оэткен - преступление, связанное с привлечением иностранных денег для политических кампаний в США, является серьезным и заслуживает тюремного заключения, поскольку ситуация подрывает честность выборов и демократию в США.

Сам же Фруман признал свою вину в суде, заявив, что “это позор, который будет жить со мной вечно”.

Бизнесмену было велено явиться 14 марта в тюрьму.

Контекст

Согласно судебным документам, первые признаки активности фигурантов дела в финансировании предвыборных кампаний в США появились в марте 2018 года. Отмечается, что бизнесмены собирались продвигать свои деловые интересы благодаря поддержке американских политиков, которые получали от них финансирование.

Для этого Парнас, а также арестованный вместе с ним в США в 2019 году Игорь Фруман придумали схемы, которые позволяли им в обход законодательства перечислять политикам на финансирование предвыборных кампаний больше денег, чем разрешается по закону. Ради этого, в частности, они создали компанию Global Energy Producers (GEP), которая, по их утверждению, занималась импортом и экспортом СПГ.

В документах не указывается, кто именно получал деньги от этих людей. Например, следователем стало известно о финансировании политика, в 2018 году который был членом конгресса США. В документах он обозначен лишь как "конгрессмен-1". Именно его Парнас и Фруман просили помочь, чтобы добиться отзыва посла США в Украине Мэри Йованович. В итоге она действительно оставила свой пост, однако неясно, насколько на это повлияли два бизнесмена.

Кроме этого, они финансировали предвыборные кампании, чтобы продвинуть собственные бизнес-интересы, причем действовали на этот раз не одни, а с участием гражданина РФ, который давал им деньги. О нем известно лишь, что это бизнесмен, который не проживал постоянно в США.

Все остальные фигуранты - граждане США. Это американец украинского происхождения Парнас, американец белорусского происхождения Фруман, гражданин США, родившийся на Украине, Андрей Кукушкин и Дэвид Корреа, который родился в США. Их общей задачей было заручиться поддержкой политиков для решения проблем, связанных с бизнес-проектом: предприниматели собирались открыть фирму по продаже марихуаны. Они решили заняться этим бизнесом в штате Невада, где такой вид деятельности разрешен.

Обсуждение этого проекта началось в сентябре 2018 года. Бизнес-партнерам, среди прочего, нужно было получить лицензию на торговлю. Аналогичные лицензии им были нужны в Нью-Йорке и других штатах.

Парнас был осужден в октябре за преступления, связанные с финансированием избирательных кампаний, и сейчас он ожидает приговора.

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