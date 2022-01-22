Соратник Джуліані Фруман отримав вирок за незаконне фінансування виборів у США

Деталі

Повідомляється, що таке рішення прийняв суд Нью-Йорка. Бізнесмен Ігор Фруман зізнався в тому, що вимагав у російського підприємця Андрія Муравйова мільйон доларів на пожертвування республіканцям в Неваді, Флориді та інших штатах для запуску бізнесу з виробництва медичної марихуани.

Прокурори просили для нього від трьох до чотирьох років ув'язнення. Як заявив суддя окружного суду в Південному окрузі Нью-Йорка Пол Оеткен - злочин, пов'язаний із залученням іноземних грошей для політичних кампаній в США, є серйозним і заслуговує тюремного ув'язнення, оскільки ситуація підриває чесність виборів і демократію в США.

Сам же Фруман визнав свою провину в суді, заявивши, що "це ганьба, яка буде жити зі мною вічно".

Бізнесменові було наказано з'явитися 14 березня у в'язницю.

Контекст

Згідно з судовими документами, перші ознаки активності фігурантів справи у фінансуванні передвиборчих кампаній в США з'явилися в березні 2018 року. Відзначається, що бізнесмени збиралися просувати свої ділові інтереси завдяки підтримці американських політиків, які отримували від них фінансування.

Для цього Парнас, а також заарештований разом з ним в США в 2019 році Ігор Фруман придумали схеми, які дозволяли їм в обхід законодавства перераховувати політикам на фінансування передвиборчих кампаній більше грошей, ніж дозволяється за законом. Заради цього, зокрема, вони створили компанію Global Energy Producers (GEP), яка, за їх твердженням, займалася імпортом і експортом СПГ.

В документах не вказується, хто саме отримував гроші від цих людей. Наприклад, слідчим стало відомо про фінансування політика, в 2018 році який був членом Конгресу США. У документах він позначений лише як "конгресмен-1". Саме його Парнас і Фруман просили допомогти, щоб домогтися відкликання посла США в Україні Мері Йованович. У підсумку вона дійсно залишила свій пост, проте неясно, наскільки на це вплинули два бізнесмена.

Крім цього, вони фінансували передвиборчі кампанії, щоб просунути власні бізнес-інтереси, причому діяли цього разу не одні, а за участю громадянина РФ, який давав їм гроші. Про нього відомо лише, що це бізнесмен, який не проживав постійно в США.

Всі інші фігуранти - громадяни США. Це американець українського походження Парнас, американець білоруського походження Фруман, громадянин США, що народився на Україні, Андрій Кукушкін і Девід Корреа, який народився в США. Їх спільним завданням було заручитися підтримкою політиків для вирішення проблем, пов'язаних з бізнес-проектом: підприємці збиралися відкрити фірму з продажу марихуани. Вони вирішили зайнятися цим бізнесом в штаті Невада, де такий вид діяльності дозволений.

Обговорення цього проекту розпочалося у вересні 2018 року. Бізнес-партнерам, серед іншого, потрібно було отримати ліцензію на торгівлю. Аналогічні ліцензії їм були потрібні в Нью-Йорку та інших штатах.

Парнас був засуджений у жовтні за злочини, пов'язані з фінансуванням виборчих кампаній, і зараз він очікує вироку.