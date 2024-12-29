Солнце выстрелило 15 сильными вспышками 29 декабря

Солнце выстрелило 15 сильными вспышками 29 декабря15 мощных вспышек, одна из которых самого высокого класса Х, зарегистрировано на Солнце 29 декабря. Об этом сообщает Институт прикладной геофизики (ИПГ), пишет УНН.

Детали

Отмечается, что первая вспышка произошла в ночь на воскресенье. «29 декабря в 1.14 (по минскому времени) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3933 (S09W61) зарегистрирована вспышка M1.2 продолжительностью 19 минут», - говорится в сообщении.

Кроме того, в течение дня было зарегистрировано еще 14 вспышек класса М и Х. Согласно мониторингу космической погоды, на данный момент самыми мощными являются Х1.1 и М7.1.

По информации Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, вспышка класса Х произошла в области возможного воздействия на Землю. «Предварительно, вероятным считается приход к Земле выбросов массы с умеренными магнитными бурями с 31 декабря на 1 января», - отмечается в сообщении.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в десять раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

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