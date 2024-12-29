Сонце вистрілило 15 сильними спалахами 29 грудня
Київ • УНН
На Сонці зафіксовано 15 потужних спалахів класів М та Х, включаючи один найвищого класу X1.1. Очікуються помірні магнітні бурі з 31 грудня на 1 січня.
Сонце вистрілило 15 сильними спалахами 29 грудня15 потужних спалахів, один з яких найвищого класу Х, зареєстровано на Сонці 29 грудня. Про це повідомляє Інститут прикладної геофізики (ІПГ), пише УНН.
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Зазначається, що перший спалах стався в ніч проти неділі. "29 грудня о 1.14 (за мінським часом) у рентгенівському діапазоні у групі плям 3933 (S09W61) зареєстровано спалах M1.2 тривалістю 19 хвилин", - йдеться у повідомленні.
Крім того, протягом дня було зареєстровано ще 14 спалахів класу М та Х. Згідно з моніторингом космічної погоди, на даний момент найпотужнішими є Х1.1 та М7.1.
За інформацією Лабораторії сонячної астрономії Інституту космічних досліджень та Інституту сонячно-земної фізики, спалах класу Х стався в галузі можливого впливу на Землю. "Попередньо, ймовірним вважається прихід до Землі викидів маси з помірними магнітними бурями з 31 грудня на 1 січня", - зазначається у повідомленні.
Сонячні спалахи залежно від потужності рентгенівського випромінювання діляться п'ять класів: A, B, C, M і X. Мінімальний клас A0.0 відповідає потужності випромінювання на орбіті Землі в 10 нВт на 1 кв. м. При переході до наступної літери потужність збільшується вдесятеро. Спалахи, як правило, супроводжуються викидами сонячної плазми, хмари якої, досягаючи Землі, можуть провокувати магнітні бурі.
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