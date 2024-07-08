Зонд НАСА "Паркер" побил рекорд, совершив 20-й ближайший пролет мимо Солнца

Самый быстрый космический аппарат в мире успешно пережил сближение с Солнцем. Зонд "Паркер" успешно завершил 20-й пролет вокруг Солнца Об этом пишет SciTechDaily, передает УНН.

Детали

Солнечный зонд "Паркер" 30 июня успешно завершил 20-й близкий пролет вокруг Солнца, достигнув своего собственного рекорда расстояния, подойдя примерно на 7,26 миллиона километров к солнечной поверхности.

Самый быстрый аппарат NASA двигался вокруг Солнца со скоростью 635 266 километров в час, снова достигнув своего рекорда.

"Паркер" пролетит вокруг Солнца на том же расстоянии и с такой же скоростью еще раз в этом году - 30 сентября.

Главная цель солнечного зонда "Паркер" заключается в изучении короны Солнца. Также ученые хотят лучше понять природу солнечного ветра (потока заряженных частиц, вылетающих из Солнца) и того, как он влияет на всю солнечную систему.

С получением более полных данных об этом явлении астрофизики надеются определить, где на самом деле расположен край солнечной системы. Также эта информация поможет лучше прогнозировать космическую погоду.

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