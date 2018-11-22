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Солдат в Житомирской области продавал взрывчатку из зоны ООС

Солдат в Житомирской области продавал взрывчатку из зоны ООС

Киев  •  УНН

 • 9582 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Житомирской области задержали солдата-контрактника, который продавал взрывчатку из зоны проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает УНН.

"22 ноября 2018 года военной прокуратурой Житомирского гарнизона Центрального региона Украины во время сбыта взрывчатых веществ разоблачен и задержан солдат - военнослужащий контрактной службы одной из воинских частей отдельной механизированной бригады ВСУ, дислоцированной в Житомирской области", - отметил спикер ГПУ.

По его словам, военный-контрактник недавно вернулся из зоны проведения ООС вместе с военной частью. Там, согласно версии следствия, он собирал боеприпасы и взрывчатые вещества и наладил канал их поставки на территорию Житомирской области.

Так, 3 сентября около 22:20 в ходе проведения негласных следственных действий правоохранители зафиксировали, как этот военнослужащий продал боевые 200 патронов калибра 7,62 мм за 4000 гривен. 22 ноября злоумышленник осуществил продажу тротила весом 400 г за 3000 гривен и сразу был задержан.

Взрывчатое вещество и денежные средства изъяты. Задержанному военнослужащему планируют сообщить о подозрении в совершении преступления и предоставить в суд ходатайство об избрании меры пресечения и аресте имущества.

Сейчас по месту жительства задержанного военнослужащего и в местах вероятного нахождения другого оружия и боеприпасов продолжаются обыски.

Напомним, в сентябре текущего года в Днепропетровской области Служба безопасности Украины блокировала незаконный сбыт оружия с ООС.

В том же месяце в Киеве по подозрению в незаконном сбыте оружия и боеприпасов задержали 42-летнего гражданина Украины.

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