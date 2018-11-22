Солдат на Житомирщині продавав вибухівку із зони ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. На Житомирщині затримали солдата-контрактника, який продавав вибухівку із зони проведення операції Об'єднаних сил. Про це повідомив прес-секретар Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, передає УНН.
“22 листопада 2018 року військовою прокуратурою Житомирського гарнізону Центрального регіону України під час збуту вибухових речовин викрито та затримано солдата — військовослужбовця контрактної служби однієї з військових частин окремої механізованої бригади ЗСУ, що дислокована на Житомирщині”, — зазначив спікер ГПУ.
За його словами, військовий-контрактник нещодавно повернувся із зони проведення ООС разом із військовою частиною. Саме там, згідно з версією слідства, він збирав бойові припаси та вибухові речовини та налагодив канал їх постачання на територію Житомирської області.
Так, 3 вересня близько 22:20 в ході проведення негласних слідчих дій правоохоронці зафіксували, як цей військовослужбовець продав бойові 200 набоїв калібру 7,62 мм за 4 тисячі гривень. 22 листопада зловмисник здійснив продаж тротилу вагою 400 г за 3 тисячі гривень та одразу був затриманий.
Вибухову речовину та грошові кошти вилучено. Затриманому військовослужбовцю планують повідомити про підозру у вчиненні злочину, подання до суду клопотання про обрання запобіжного заходу та арешт майна.
Наразі за місцем проживання затриманого військовослужбовця та у місцях ймовірного перебування іншої зброї та боєприпасів тривають обшуки.
Нагадаємо, у вересні поточного року на Дніпропетровщині Служба безпеки України блокувала незаконний збут зброї із ООС.
Того ж місяця у Києві за підозрою у незаконному збуті зброї та боєприпасів затримали 42-річного громадянина України.