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Соколовская: в Украине большая проблема с теневыми доходами

Соколовская: в Украине большая проблема с теневыми доходами

Киев  •  УНН

 • 9009 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Украине большая проблема с теневой занятостью и теневыми доходами, из-за чего в правительстве нет понимания настоящих доходов людей. Об этом во время парламентских слушаний по проблеме формирования прожиточного минимума в Украине сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская, передает корреспондент УНН.

Так, отвечая на вопрос, готово ли правительство перейти на декларирование доходов граждан, Соколовская отметила, что важно знать истинную ситуацию с доходами граждан, что почти невозможно сделать из-за проблем занятостью и теневыми доходами.

"Думаю, что у нас большая проблема с теневой занятостью и теневыми доходами. Я думаю, что ни одна социальная политика и ни один бюджет не выдержит расходов, которые есть, когда мы не понимаем настоящих доходов граждан. Поэтому очевидно, что нужно разрабатывать механизмы для того, чтобы... Это может быть не декларирования. Я говорю не конкретно о декларировании, но мы точно должны понимать реальную ситуацию в Украине", - отметила министр.

Напомним, в Минсоцполитики провели аудит всех выплат, связанных с прожиточным минимумом.

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