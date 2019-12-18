Соколовська: в Україні велика проблема з тіньовими доходами
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. В Україні велика проблема з тіньовою зайнятістю та тіньовими доходами, через що в уряді немає розуміння справжніх доходів людей. Про це під час парламентських слухань щодо проблеми формування прожиткового мінімуму в Україні повідомила міністр соціальної політики Юлія Соколовська, передає кореспондент УНН.
Так, відповідаючи на запитання, чи готовий уряд перейти на декларування доходів громадян, Соколовська зазначила, що важливо знати справжню ситуацію з доходами громадян, що майже неможливо зробити через проблему зайнятістю та тіньовими доходами.
"Думаю, що в нас велика проблема з тіньовою зайнятістю та тіньовими доходами. Я думаю, що жодна соціальна політика і жодний бюджет не витримає видатків, які є, коли ми не розуміємо справжніх доходів громадян. Тому очевидно, що потрібно розробляти механізми для того, щоб… Це може бути не декларування. Я говорю не конкретно про декларування, але ми точно повинні розуміти реальну ситуацію в Україні", - зазначила міністр.
Нагадаємо, у Мінсоцполітики провели аудит усіх виплат, пов’язаних з прожитковим мінімумом.