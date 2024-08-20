Сохранение культурного наследия в условиях войны: в МХП рассказали о реализованных проектах

Благотворительный фонд «МХП-Общине» и компания МХП поддерживает запрос на украинскую культуру путем помощи общинам в сохранении культурных ценностей. О проектах, реализованных БФ и компанией, рассказал директор департамента корпоративной социальной ответственности компании МХП Павел Мороз в ходе панельной дискуссии «Культурная дипломатия: пути развития» на фестивале Bouquet Kyiv Stage 2024, передает УНН.

Детали

В частности, он рассказал, как начали проект «Кино ради Победы!».

В какой-то момент стало очевидно, что эта война надолго. А еще более очевидно было, что мы ее не проиграем. Мы связались с нашим партнером - главой Ассоциации «Смотри украинское!» Андреем Ризолем, и наш проект «Кино под открытым небом» трансформировался в проект «Кино ради Победы!» - уточнил он.

«В какой-то момент стало очевидно, что эта война надолго. А еще более очевидно было, что мы ее не проиграем. Мы связались с нашим партнером - главой Ассоциации «Смотри украинское!» Андреем Ризолем, и наш проект «Кино под открытым небом» трансформировался в проект «Кино ради Победы!», - уточнил он.

Кроме того, «МХП-Громаде» взял под опеку украинские музеи. Так, среди прочего, БФ реконструировал центральный вход в Национальный музей народной архитектуры и быта Украины. Предыдущий был построен еще в 70-х годах прошлого века. Новый вход разработали с учетом ландшафтных особенностей музея и туристических запросов посетителей из Украины и мира.

В прошлом году «МХП-Громада» начал проект по восстановлению 5 музеев. Благодаря этому проекту пять локальных музеев - Трипольской культуры, выдающихся украинцев Василия Стуса, Василия Симоненко, Николая Леонтовича и Вячеслава Чорновила - обновили входные группы, экспонаты и приобрели необходимую технику для привлечения туристов.

Такие фамилии, как Стус, Симоненко, Леонтович, Шевченко - это те фамилии, на которые мы обратили внимание даже не в контексте национальных музеев, а в контексте локальных историй. Речь о местах, где живут их потомки, где осталась память об этих людях. Мы пришли туда и предложили помощь. И эта история начала набирать популярность. Потомки и наследники этих людей, проживающих в Винницкой, Черкасской, Киевской областях, они уже хотят и формируют с нами планы, как продвигать эту историю в контексте украинского государства, и заглядывают в международный контекст. Поэтому мы сейчас подсвечиваем историю для европейцев, для США. Ведь у каждого есть своя история, и каждого задела эта война - говорит он.

Также Мороз рассказал о важном для «МХП-Общине» проекте по восстановлению библиотеки в деоккупированном селе Киевской области. Речь о Рудницком. В 2022 году населенный пункт оккупировали российские военные. Сожгли местную школу, обстреляли ряд других объектов инфраструктуры, уничтожили и повредили частные дома местных жителей. Повредили и помещение местного клуба, в котором располагалась библиотека. В самой библиотеке выбили двери, топтали книги с украинской символикой.

В прошлом году благодаря благотворителям в клубе удалось создать творческое пространство для детей из Рудницкого. Следующим этапом стало восстановление библиотеки. Восстановить библиотеку удалось в рамках грантового конкурса «Усиление общественного участия в процессах раннего восстановления на освобожденных территориях», который администрируется ИСАР «ЕДИНЕНИЕ» при поддержке Фонда «Партнерство за сильную Украину», финансируемого странами-партнерами в сотрудничестве с Фондом «МХП-Громаде». В помещении полностью сделали ремонт (стен, потолков, пола), закупили новую мебель и часть книг.

Кроме библиотеки, в селе была уничтожена школа. И надежды на то, что найдется финансирование на ее восстановление, не было. Мы привлекли внимание к проблеме медийно: рассказывали и раскрывали проблематику отсутствия школы. Эта информация регулярно была в медиа и стала катализатором того, что государство выделило средства на восстановление школы. И именно в этом заключается сила культурных проектов, которые мы начали воплощать с конца 2022 года: мы привлекли медийно внимание, а государство предоставило финансирование - рассказал Мороз.

Справка

«МХП-Громаде» - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.