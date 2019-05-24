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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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7 марта, 06:35 • 111143 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137428 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Сегодняшний Синод был направлен на уничтожение Киевского патриархата - Филарет

Сегодняшний Синод был направлен на уничтожение Киевского патриархата - Филарет

Киев  •  УНН

 • 10484 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Синод, который состоялся в пятницу в Софии Киевской, был направлен на уничтожение Киевского патриархата. Об этом после завершения заседания Священного Синода сказал Почетный патриарх Филарет, передает корреспондент УНН.

"Синод, который проходил, был направлен на уничтожение Киевского патриархата. Почти все решения, которые принимались на Синоде, были направлены на то, чтобы в Украине не было КП. Что интересно, что на нашего предстоятеля, митрополита Епифания влияют те силы, которые влились антиукраинские - московские", - сказал Филарет.

Напомним, сегодня в Софии Киевской состоялся священный Синод, во время которого Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний и Почетный патриарх Филарет во время заседания Священного Синода, в пятницу, не пришли к согласию по управлению Поместной православной церкви Украины.

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