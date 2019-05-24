Сьогоднішній Синод був направлений на знищення Київського патріархату - Філарет

“Синод, який проходив, був направлений на знищення Київського патріархату. Майже всі рішення, які приймались на Синоді, були направлені на те, щоб в Україні не було КП. Що цікаво, що на нашого предстоятеля, митрополита Епіфанія впливають ті сили, які влились антиукраїнські — московські”, — сказав Філарет.

Нагадаємо, сьогодні у Софії Київський відбувся священний Синод, під час якого Митрополит Київський і всієї України Епіфаній та Почесний патріарх Філарет під час засідання священного Синоду, у п’ятницю, не дійшли згоди щодо керування Помісної православної церкви України.



