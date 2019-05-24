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Сьогоднішній Синод був направлений на знищення Київського патріархату - Філарет

Сьогоднішній Синод був направлений на знищення Київського патріархату - Філарет

Київ • УНН

 • 10484 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. Синод, який відбувся у п’ятницю у Софії Київській, був направлений на знищення Київського патріархату. Про це після завершення засідання священного Синоду сказав Почесний патріарх Філарет, передає кореспондент УНН.

“Синод, який проходив, був направлений на знищення Київського патріархату. Майже всі рішення, які приймались на Синоді, були направлені на те, щоб в Україні не було КП. Що цікаво, що на нашого предстоятеля, митрополита Епіфанія впливають ті сили, які влились антиукраїнські — московські”, — сказав Філарет.

Нагадаємо, сьогодні у Софії Київський відбувся священний Синод, під час якого Митрополит Київський і всієї України Епіфаній та Почесний патріарх Філарет під час засідання священного Синоду, у п’ятницю, не дійшли згоди щодо керування Помісної православної церкви України.

Українські Національні Новини

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