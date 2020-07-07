Сегодня ВНО по английскому языку

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КИЕВ. 7 июля. УНН. Внешнее независимое оценивание (ВНО) по английскому языку состоится во вторник, 7 июля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу УЦОКО.

"7 июля для прохождения теста по английскому языку зарегистрировались 117 666 человек, для которых созданы 7977 аудиторий в 492 пунктах тестирования", - говорится в сообщении.

Допуск участников в пункты начнется в 9:50 и продлится до 10:50. Указано, что в приглашении-пропуске указано промежуток времени, в который участнику/участнице ВНО рекомендуется прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска. Если участник прибудете в пункт тестирования после 10:50, его не будет допущено к участию в ВНО.

Сертификационная работа состоит из четырех частей:

  • Часть "Понимание речи на слух (аудирование)" содержит 16 заданий различных форм; ответы на них надо обозначить в бланке ответов А.
  • Часть "Чтение" содержит 22 задания различных форм; ответы на них надо обозначить в бланке ответов А.
  • Часть "Использование языка" содержит 20 заданий; ответы на них надо записать в бланке ответов А.
  • Часть "Письмо" содержит одно задание открытой формы. Ответ на него нужно написать в бланке ответов Б.

"Советуем взять с собой 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета и бутылочку с питьевой водой без этикетки, средства индивидуальной защиты, которые участник ВНО сможет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться", - указывали ранее в УЦОКО.

Напомним, 6 июля состоялось ВНО по иностранным языкам.

Украинские Национальные Новости

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