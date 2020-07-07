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Сьогодні ЗНО з англійської мови

Сьогодні ЗНО з англійської мови

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 липня. УНН. Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з англійської мови відбудеться у вівторок, 7 липня. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу УЦОЯО.

“7 липня для проходження тесту з англійської мови зареєструвалися 117 666 осіб, для яких створено 7 977 аудиторій у 492 пунктах тестування”, — йдеться у повідомленні.

Допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. Вказано, що у запрошенні-перепустці зазначено проміжок часу, у який учасникові/учасниці ЗНО рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску. Якщо учасник прибудете до пункту тестування після 10:50, його не буде допущено до участі в ЗНО.

Сертифікаційна робота складається з чотирьох частин:

  • Частина “Розуміння мови на слух (аудіювання)” містить 16 завдань різних форм; відповіді на них треба позначити у бланку відповідей А.
  • Частина “Читання” містить 22 завдання різних форм; відповіді на них треба позначити у бланку відповідей А.
  • Частина “Використання мови” містить 20 завдань; відповіді на них треба записати у бланку відповідей А.
  • Частина “Письмо” містить одне завдання відкритої форми. Відповідь на нього потрібно написати у бланку відповідей Б.

“Радимо взяти із собою 2–3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору та пляшечку з питною водою без етикетки, засоби індивідуального захисту, які учасник ЗНО зможе покласти на свій робочий стіл і за потреби скористатися”, — вказували раніше в УЦОЯО.

Нагадаємо, 6 липня відбулося ЗНО з іноземних мов.

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