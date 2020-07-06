Сьогодні відбудеться ЗНО з іноземних мов
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Зовнішнє незалежне оцінювання з іспанської, німецької, французької мов відбудеться для абітурієнтів у понеділок, 6 липня. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу УЦОЯО.
“6 липня близько 3 тисяч абітурієнтів упродовж 150 хвилин виконуватимуть завдання сертифікаційних робіт з іспанської, німецької, французької мов”, — йдеться у повідомленні.
Допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. Вказано, що у запрошенні-перепустці зазначено проміжок часу, у який учасникові / учасниці ЗНО рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску.
“Радимо взяти із собою 2–3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору та пляшечку з питною водою без етикетки, засоби індивідуального захисту, які учасник ЗНО зможе покласти на свій робочий стіл і за потреби скористатися”, — додали в УЦОЯО.
Загальна кількість завдань роботи — 59. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, — 72.
Сертифікаційна робота складається з чотирьох частин:
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- Частина “Розуміння мови на слух (аудіювання)” містить 16 завдань різних форм; відповіді на них треба позначити у бланку відповідей А.
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- Частина “Читання” містить 22 завдання різних форм; відповіді на них треба позначити у бланку відповідей А.
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- Частина “Використання мови” містить 20 завдань; відповіді на них треба записати у бланку відповідей А.
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- Частина “Письмо” містить одне завдання відкритої форми. Відповідь на нього потрібно написати у бланку відповідей Б.
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Нагадаємо, основна сесія ЗНО відбувається з 25 червня по 17 липня.