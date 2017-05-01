Сегодня завершился срок подачи деклараций, в реестре - 1,09 млн документов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Сегодня в 00:00 1 мая завершился срок подачи ежегодных деклараций для лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, которые подавали декларации впервые. Сейчас в Едином государственном реестре деклараций зарегистрировано 1 млн 90 тыс. электронных документов за 2016 год, передает УНН со ссылкой на данные реестра.
В комментарии УНН глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак сообщила, что “с 1 мая, которое начинается ночью с 00 ч. срок для подачи деклараций закончился”.
Она уточнила, что декларации, которые подаются после этого срока, — “это уже несвоевременная подача деклараций”.
Сейчас в Едином государственном реестре деклараций зарегистрировано 1 млн 90 тыс. ежегодных электронных деклараций за 2016 год.
Впрочем, стоит заметить, что в реестр, несмотря на завершение срока подачи продолжают поступать декларации.
Напомним, 29 марта 2017 Национальном агентстве по предупреждению коррупции (НАПК) сообщили о продлении сроков подачи электронных деклараций до 1 мая 2017 года.
24 апреля 2017 года НАПК продлило срок проверки электронных деклараций 2015 года Президента Украины, Премьер-министра Украины и членов правительства на 30 дней.