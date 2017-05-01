Сьогодні завершився строк подачі декларацій, в реєстрі – 1,09 млн документів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Сьогодні о 00:00 1 травня завершився строк подачі щорічних декларацій для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які подавали декларації вперше. Наразі в Єдиному державному реєстрі декларацій зареєстровано 1 млн 90 тис. електронних документів за 2016 рік, передає УНН з посиланням на дані реєстру.
У коментарі УНН голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак повідомила, що “з 1 травня, яке розпочинається уночі з 00 год. строк для подачі декларацій закінчився”.
Вона уточнила, що декларації, які подаються після цього строку, — “це вже несвоєчасна подача декларацій”.
Наразі в Єдиному державному реєстрі декларацій зареєстровано 1 млн 90 тис. щорічних електронних декларацій за 2016 рік.
Втім, варто зауважити, що до реєстру, незважаючи на завершення строку подачі, продовжують надходити декларації.
Нагадаємо, 29 березня 2017 року Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомили про продовження строків подання електронних декларацій до 1 травня 2017 року.
24 квітня 2017 року НАЗК продовжило термін перевірки електронних декларацій за 2015 рік Президента України, Прем’єр-міністра України та членів уряду на 30 днів.