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Сегодня Яблочный Спас и Преображение Господне: традиции празднования, чего сегодня нельзя делать

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 августа. УНН. Сегодня, 19 августа, православные христиане отмечают Преображение Господне, пишет УНН.

История праздника, традиции

Согласно Библии, в этот день Иисус вместе с апостолами Петром, Иаковом и Иоанном взошел на гору Фавор для того, чтобы помолиться после чего уснули.

В какой-то момент одежда Иисуса стала полностью белой, а лицо посветлело. Рядом с ним появились ветхозаветные пророки Моисей и Илия и начали разговаривать со Спасителем. В это время проснулись апостолы. Они увидели покрытых облаком пророков и преобразившегося Иисуса.
Свыше раздался голос, возвестивший о том, что Иисус является избранным сыном.
Тогда же пророки исчезли.

По народной традиции этот день называют Яблочным Спасом. Люди после службы в церкви освящали яблоки, виноград, сливы и другие плоды нового урожая. Их до этого дня было запрещено пробовать.

После церкви стоит сходить на могилы умерших родственников, чтобы почтить их память. И только после этого можно идти домой и садиться к праздничному столу.
Традиционным блюдом этого праздника являются разнообразные пироги с яблоками.

Стоит помнить, что Яблочный Спас приходится на Успенский пост, поэтому нельзя употреблять мясо, сыр, молочные продукты.

Что не стоит делать 19 августа

На Преображение Господне не желательно:

— устраивать массовые шумные гуляния;

— играть свадьбы;

— заниматься физическим трудом, особенно ремонтом и рукоделием;

— ссориться, спорить, сквернословить.

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