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Сьогодні Яблучний Спас та Преображення Господнє: традиції святкування, чого сьогодні не можна робити

Київ • УНН

 • 2257914 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Сьогодні, 19 серпня, православні християни відзначають Преображення Господнє, пише УНН.

Історія свята, традиції

Згідно Біблії, цього дня Ісус разом з апостолами Петром, Яковом та Іоанном зійшов на гору Фавор для того, щоб помолитися після чого заснули.

У якійсь момент одяг Ісуса став повністю білим, а обличчя посвітліло. Поруч з ним з’явилися старозавітні пророки Мойсей та Ілля і почали розмовляти зі Спасителем. В цей час прокинулися апостоли. Вони побачили вкритих хмарою пророків та Ісуса, який преобразився.
Згори пролунав голос, який сповістив про те, що Ісус є обраним сином.
Тоді ж пророки зникли.

За народною традицією цей день називають Яблучним Спасом. Люди після служби у церкві освячували яблука, виноград, сливи та інші плоди нового врожаю. Їх до цього дня було заборонено куштувати.

Після церкви варто сходити на могили померлих родичів, аби вшанувати їх пам’ять. І лише після цього можна йти до додому та сідати до святкового столу.
Традиційною стравою цього свята є різноманітні пироги з яблуками.

Варто пам’ятати, що Яблучний Спас припадає на Успенській піст, тому не можна вживати м’ясо, сир, молочні продукти.

Що не варто робити 19 серпня

На Преображення Господнє не бажано:

— влаштовувати масові гучні гуляння;

— грати весілля;

— займатися фізичною працею, особливо ремонтом та рукоділлям;

— сваритися, сперечатися, лихословити.

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