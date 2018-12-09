Сегодня враг течение часа обстреливал позиции ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. С начала текущих суток российско-оккупационные войска обстреляли позиции операции Объединенных сил (ООС) в районе Гнутово в Донецком направлении. Об этом сообщил руководитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"С начала этого периода до 11 часов состоялся 1 обстрел на Донецком направлении. Под утро, в течение часа, из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия противник вел огонь по украинским опорным пунктам в районе Гнутово", - сообщил Праута.
При этом он добавил, что украинские военные огонь не открывали. Потерь силы ООС также не претерпели, а ситуация остается контролируемой украинским Вооруженными силами.
Напомним, вчера, 8 декабря, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил имела признаки к обострению на Луганском направлении. Боевики 13 раз открывали огонь по позициям наших войск. В трех случаях противник применил вооружение, запрещенное минского соглашениями.