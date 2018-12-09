Сьогодні ворог протягом години обстрілював позиції ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. З початку поточної доби російсько-окупаційні війська обстріляли позиції операції Об'єднаних сил (ООС) в районі Гнутово в Донецькому напрямку. Про це повідомив речник прес-центру Міністерства оборони України полковник Максим Праута під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Від початку цієї доби до 11-ї години відбувся 1 обстріл на Донецькому напрямку. Під ранок, протягом години, зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї противник вів вогонь по українських опорних пунктах в районі Гнутового", - повідомив Праута.
При цьому він додав, що українські військові вогонь у відповідь не відкривали. Втрат сили ООС також не зазнали, а ситуація залишається контрольованою українськими Збройними силами.
Нагадаємо, вчора, 8 грудня, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил мала ознаки до загострення на Луганському напрямку. Бойовики 13 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. У трьох випадках противник застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.