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Сьогодні ворог протягом години обстрілював позиції ООС

Київ • УНН

 • 7982 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. З початку поточної доби російсько-окупаційні війська обстріляли позиції операції Об'єднаних сил (ООС) в районі Гнутово в Донецькому напрямку. Про це повідомив речник прес-центру Міністерства оборони України полковник Максим Праута під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Сьогодні ворог протягом години обстрілював позиції ООС

"Від початку цієї доби до 11-ї години відбувся 1 обстріл на Донецькому напрямку. Під ранок, протягом години, зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї противник вів вогонь по українських опорних пунктах в районі Гнутового", - повідомив Праута.

При цьому він додав, що українські військові вогонь у відповідь не відкривали. Втрат сили ООС також не зазнали, а ситуація залишається контрольованою українськими Збройними силами.

Нагадаємо, вчора, 8 грудня, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил мала ознаки до загострення на Луганському напрямку. Бойовики 13 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. У трьох випадках противник застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.

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