Сегодня ночью приложение ПриватБанк не будет работать

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"В период проведения работ 3 сентября с 00:00 до 05:00 утра продлится технологическая пауза в работе цифрового банка Приват24 и Приват24 для бизнеса. Также возможны временные задержки в работе других банковских сервисов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что обычно регламентные работы в банке проводятся в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операций.

"Если в период проведения работ вы планируете пользоваться Приват24, советуем сделать это заранее, или отложить на несколько часов", - сообщает ПриватБанк.

Дополнение

Из-за военного положения Ощадбанк продлил срок действия всех платежных карт до 31 декабря 2023 года.