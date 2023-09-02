Сегодня ночью приложение ПриватБанк не будет работать
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В ночь 3 августа с 00:00 до 5:00 будут проводиться комплексные регламентные работы, из-за чего будет пауза в работе цифровых банков ПриватБанка. Об этом сообщает банковское учреждение на официальном сайте, пишет УНН.
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"В период проведения работ 3 сентября с 00:00 до 05:00 утра продлится технологическая пауза в работе цифрового банка Приват24 и Приват24 для бизнеса. Также возможны временные задержки в работе других банковских сервисов", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что обычно регламентные работы в банке проводятся в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операций.
"Если в период проведения работ вы планируете пользоваться Приват24, советуем сделать это заранее, или отложить на несколько часов", - сообщает ПриватБанк.
Дополнение
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