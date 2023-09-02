Сегодня ночью приложение ПриватБанк не будет работать

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Киев • УНН

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КИЕВ. 3 августа. УНН. В ночь 3 августа с 00:00 до 5:00 будут проводиться комплексные регламентные работы, из-за чего будет пауза в работе цифровых банков ПриватБанка. Об этом сообщает банковское учреждение на официальном сайте, пишет УНН.

Цитата 

"В период проведения работ 3 сентября с 00:00 до 05:00 утра продлится технологическая пауза в работе цифрового банка Приват24 и Приват24 для бизнеса. Также возможны временные задержки в работе других банковских сервисов", - говорится в сообщении. 

Также отмечается, что обычно регламентные работы в банке проводятся в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операций.

"Если в период проведения работ вы планируете пользоваться Приват24, советуем сделать это заранее, или отложить на несколько часов", - сообщает ПриватБанк.  

Дополнение 

Из-за военного положения Ощадбанк продлил срок действия всех платежных карт до 31 декабря 2023 года.

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