Сьогодні вночі додаток ПриватБанк не працюватиме
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. У ніч 3 серпня з 00:00 до 5:00 будуть проводитись комплексні регламентні роботи, через що буде пауза у роботі цифрових банків ПриватБанку. Про це повідомляє банківська установа на офіційному сайті, пише УНН.
Цитата
"В період проведення робіт 3 вересня з 00:00 до 05:00 ранку триватиме технологічна пауза в роботі цифрового банку Приват24 та Приват24 для бізнесу. Також можливі тимчасові затримки в роботі інших банківських сервісів", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що зазвичай регламентні роботи в банку проводяться у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій.
"Якщо у період проведення робіт ви плануєте користуватися Приват24, радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на декілька годин", - повідомляє ПриватБанк.
Доповнення
Через військовий стан Ощадбанк продовжив термін дії усіх платіжних карток до 31 грудня 2023 року.