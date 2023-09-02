Сьогодні вночі додаток ПриватБанк не працюватиме

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. У ніч 3 серпня з 00:00 до 5:00 будуть проводитись комплексні регламентні роботи, через що буде пауза у роботі цифрових банків ПриватБанку. Про це повідомляє банківська установа на офіційному сайті, пише УНН.

Цитата 

"В період проведення робіт 3 вересня з 00:00 до 05:00 ранку триватиме технологічна пауза в роботі цифрового банку Приват24 та Приват24 для бізнесу. Також можливі тимчасові затримки в роботі інших банківських сервісів", - йдеться у повідомленні. 

Також зазначається, що зазвичай регламентні роботи в банку проводяться у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій.

"Якщо у період проведення робіт ви плануєте користуватися Приват24, радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на декілька годин", - повідомляє ПриватБанк.  

Доповнення 

Через військовий стан Ощадбанк продовжив термін дії усіх платіжних карток до 31 грудня 2023 року.

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