Сегодня отмечают Международный день людей с инвалидностью

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 83660 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 103399 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 138351 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 136293 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132340 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126490 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164545 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117951 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141534 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145348 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Сегодня отмечают Международный день людей с инвалидностью

Сегодня отмечают Международный день людей с инвалидностью

Киев  •  УНН

 • 13367 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Сегодня в мире отмечается Международный день людей с инвалидностью, который провозглашен Генеральной ассамблеей ООН в 1992 году, сообщает УНН.

По данным ООН, на сегодняшний день население мира составляет более 7 миллиардов человек и более 1 миллиарда людей, что соответствует 15 процентам населения мира, имеют ту или иную форму инвалидности, из них 80 процентов живут в развивающихся странах.

Цифры и факты:

  • Более 1 миллиарда человек в мире имеют ту или иную форму инвалидности, а это каждый седьмой.
  • Более 100 миллионов людей с инвалидностью - дети.
  • Дети с ограниченными возможностями почти в четыре раза чаще подвергаются насилию, чем здоровые дети.
  • 80% всех людей с ограниченными возможностями проживают в развивающихся странах.
  • 50% людей с инвалидностью не могут позволить себе услуги в области здравоохранения.
  • 160 стран подписали Конвенцию о правах людей с инвалидностью.

Напомним, в правительстве заявили, что выполнение рекомендаций ООН по правам людей с инвалидностью является неудовлетворительным.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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