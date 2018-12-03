Сегодня отмечают Международный день людей с инвалидностью
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Сегодня в мире отмечается Международный день людей с инвалидностью, который провозглашен Генеральной ассамблеей ООН в 1992 году, сообщает УНН.
По данным ООН, на сегодняшний день население мира составляет более 7 миллиардов человек и более 1 миллиарда людей, что соответствует 15 процентам населения мира, имеют ту или иную форму инвалидности, из них 80 процентов живут в развивающихся странах.
Цифры и факты:
-
- Более 1 миллиарда человек в мире имеют ту или иную форму инвалидности, а это каждый седьмой.
-
- Более 100 миллионов людей с инвалидностью - дети.
-
- Дети с ограниченными возможностями почти в четыре раза чаще подвергаются насилию, чем здоровые дети.
-
- 80% всех людей с ограниченными возможностями проживают в развивающихся странах.
-
- 50% людей с инвалидностью не могут позволить себе услуги в области здравоохранения.
-
- 160 стран подписали Конвенцию о правах людей с инвалидностью.
-
Напомним, в правительстве заявили, что выполнение рекомендаций ООН по правам людей с инвалидностью является неудовлетворительным.