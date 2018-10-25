Виконання рекомендації ООН щодо прав осіб з інвалідністю є незадовільним - Розенко

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Виконання Україною рекомендацій комітету ООН з прав осіб з інвалідністю виконуються незадовільно. Про це сьогодні сказав віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко під час засідання Ради у справах осіб з інвалідністю, передає кореспондент УНН.