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Виконання рекомендації ООН щодо прав осіб з інвалідністю є незадовільним - Розенко

Виконання рекомендації ООН щодо прав осіб з інвалідністю є незадовільним - Розенко

Київ • УНН

 • 9783 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Виконання Україною рекомендацій комітету ООН з прав осіб з інвалідністю виконуються незадовільно. Про це сьогодні сказав віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко під час засідання Ради у справах осіб з інвалідністю, передає кореспондент УНН.

"На сьогодні є 21 рекомендація, які були детально розписані для забезпечення виконання Конвенції ООН. На сьогодні виконано в повному обсязі 15 завдань. Виконано частково та продовжують виконуватися 60 завдань і не виконано 3 завдання. Очевидно, що темпи виконання відповідних рекомендацій і плану дій, на мій погляд, є не зовсім задовільним або незадовільним", - наголосив він.

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Розенко розповів, що ініціюватиме проведення окремого засідання Кабінету міністрів України стосовно виконання рекомендацій ООН щодо людей з інвалідністю, яке відбудеться у грудні.

Як повідомляв УНН, 16 травня в Україні зрівняно виплати за інвалідність іноземцям і українцям у ЗСУ.

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