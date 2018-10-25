Выполнение рекомендации ООН относительно прав лиц с инвалидностью является неудовлетворительным - Розенко
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Выполнение Украиной рекомендаций комитета ООН по правам людей с инвалидностью выполняются неудовлетворительно. Об этом сказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко во время заседания Совета по делам лиц с инвалидностью, передает корреспондент УНН.
"На сегодня есть 21 рекомендация, которая была подробно расписана для обеспечения выполнения Конвенции ООН. На сегодня выполнено в полном объеме 15 задач. Выполнено частично и продолжают выполняться 60 заданий и не выполнено 3 задания. Очевидно, что темпы выполнения соответствующих рекомендаций и плана действий, на мой взгляд, есть не совсем удовлетворительным или неудовлетворительным", - подчеркнул он.
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Розенко рассказал, что будет инициировать проведение отдельного заседания Кабинета министров Украины о выполнении рекомендаций ООН в отношении людей с инвалидностью, которое состоится в декабре.
Как сообщал УНН, 16 мая в Украине уравнены выплаты по инвалидности иностранцам и украинцам в ВСУ.
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