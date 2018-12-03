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Сьогодні відзначають Міжнародний день людей з інвалідністю

Сьогодні відзначають Міжнародний день людей з інвалідністю

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Сьогодні у світі відзначається Міжнародний день людей з інвалідністю, який проголошено Генеральною асамблеєю ООН у 1992 році, повідомляє УНН.

За даними ООН, на сьогоднішній день населення світу становить понад 7 мільярдів людей і понад 1 мільярд людей, що відповідає 15 відсоткам населення світу, мають ту чи іншу форму інвалідності, з них 80 відсотків живуть в країнах, що розвиваються.

Цифри і факти:

  • Більше 1 мільярда людей у ​​світі мають ту чи іншу форму інвалідності, а це кожен сьомий.
  • Понад 100 мільйонів людей з інвалідністю - діти.
  • Діти з обмеженими можливостями майже в чотири рази частіше піддаються насильству, ніж здорові діти.
  • 80% всіх людей з обмеженими можливостями проживають в країнах, що розвиваються.
  • 50% людей з інвалідністю не можуть дозволити собі послуги в галузі охорони здоров'я.
  • 160 країн підписали Конвенцію про права людей з інвалідністю.

Нагадаємо, в уряді заявили, що виконання рекомендацій ООН щодо прав осіб з інвалідністю є незадовільним.

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