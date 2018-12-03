Сьогодні відзначають Міжнародний день людей з інвалідністю
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Сьогодні у світі відзначається Міжнародний день людей з інвалідністю, який проголошено Генеральною асамблеєю ООН у 1992 році, повідомляє УНН.
За даними ООН, на сьогоднішній день населення світу становить понад 7 мільярдів людей і понад 1 мільярд людей, що відповідає 15 відсоткам населення світу, мають ту чи іншу форму інвалідності, з них 80 відсотків живуть в країнах, що розвиваються.
Цифри і факти:
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- Більше 1 мільярда людей у світі мають ту чи іншу форму інвалідності, а це кожен сьомий.
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- Понад 100 мільйонів людей з інвалідністю - діти.
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- Діти з обмеженими можливостями майже в чотири рази частіше піддаються насильству, ніж здорові діти.
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- 80% всіх людей з обмеженими можливостями проживають в країнах, що розвиваються.
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- 50% людей з інвалідністю не можуть дозволити собі послуги в галузі охорони здоров'я.
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- 160 країн підписали Конвенцію про права людей з інвалідністю.
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Нагадаємо, в уряді заявили, що виконання рекомендацій ООН щодо прав осіб з інвалідністю є незадовільним.