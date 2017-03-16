Сегодня состоялось заседание по иску Н.Королевой к СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Сегодня в Окружном административном суде города Киева состоялось заседание по иску Натальи Порывай, известной под псевдонимом Наталия Королева, к Службе безопасности Украины относительно 5-летнего запрета ей въезжать на территорию Украины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Окружного административного суда города Киева.
Суд удовлетворил ходатайство представителя Н.Порывай об истребовании доказательств. В частности, он просил СБУ предоставить копию справки в которой указаны обстоятельства, которые были основанием для принятия решения о запрете Натальи Порывай въезжать на территорию Украины.
Окружной административный суд города Киева объявил перерыв в судебном заседании и дал время стороне ознакомиться с материалами дела и представить письменные объяснения.
Следующее судебное заседание состоится 20 апреля.
Как сообщал УНН, СБУ позволила Н.Королевой приехать в Украину на похороны бабушки.
Напомним, 12 октября Служба безопасности Украины запретила на 5 лет въезд на территорию Украины для гражданки Российской Федерации Натальи Порывай, известной как Наталья Королева.