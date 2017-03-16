Сегодня состоялось заседание по иску Н.Королевой к СБУ

Суд удовлетворил ходатайство представителя Н.Порывай об истребовании доказательств. В частности, он просил СБУ предоставить копию справки в которой указаны обстоятельства, которые были основанием для принятия решения о запрете Натальи Порывай въезжать на территорию Украины.

Окружной административный суд города Киева объявил перерыв в судебном заседании и дал время стороне ознакомиться с материалами дела и представить письменные объяснения.

Следующее судебное заседание состоится 20 апреля.

Как сообщал УНН, СБУ позволила Н.Королевой приехать в Украину на похороны бабушки.

Напомним, 12 октября Служба безопасности Украины запретила на 5 лет въезд на территорию Украины для гражданки Российской Федерации Натальи Порывай, известной как Наталья Королева.