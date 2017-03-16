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Сьогодні відбулось засідання за позовом Н.Корольової до СБУ

Сьогодні відбулось засідання за позовом Н.Корольової до СБУ

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Сьогодні в Окружному адміністративному суді міста Києва відбулося судове засідання за позовом Наталії Поривай, відомої під псевдонімом Наталія Корольова, до Служби безпеки України щодо 5-річної заборони їй в'їжджати на територію України. Про це УНН повідомили у прес-службі Окружного адміністративного суду міста Києва.

Суд задовольнив клопотання представника Н.Поривай щодо витребування доказів. Зокрема, він просив СБУ надати копію довідки у якій зазначено обставини, що були підставою для ухвалення рішення про заборону Наталії Поривай в'їжджати на територію України.

Окружний адміністративний суд міста Києва оголосив перерву у судовому засіданні й надав час стороні ознайомитись із матеріалами справи та подати письмові пояснення.

Наступне судове засідання відбудеться 20 квітня.

Як повідомляв УНН, СБУ дозволила Н.Корольовій приїхати в Україну на похорон бабусі.

Нагадаємо, 12 жовтня Служба безпеки України заборонила на 5 років в’їзд на територію України для громадянки Російської Федерації Наталії Поривай, відомої як Наталія Корольова.

Українські Національні Новини

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