Сьогодні відбулось засідання за позовом Н.Корольової до СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Сьогодні в Окружному адміністративному суді міста Києва відбулося судове засідання за позовом Наталії Поривай, відомої під псевдонімом Наталія Корольова, до Служби безпеки України щодо 5-річної заборони їй в'їжджати на територію України. Про це УНН повідомили у прес-службі Окружного адміністративного суду міста Києва.
Суд задовольнив клопотання представника Н.Поривай щодо витребування доказів. Зокрема, він просив СБУ надати копію довідки у якій зазначено обставини, що були підставою для ухвалення рішення про заборону Наталії Поривай в'їжджати на територію України.
Окружний адміністративний суд міста Києва оголосив перерву у судовому засіданні й надав час стороні ознайомитись із матеріалами справи та подати письмові пояснення.
Наступне судове засідання відбудеться 20 квітня.
Як повідомляв УНН, СБУ дозволила Н.Корольовій приїхати в Україну на похорон бабусі.
Нагадаємо, 12 жовтня Служба безпеки України заборонила на 5 років в’їзд на територію України для громадянки Російської Федерації Наталії Поривай, відомої як Наталія Корольова.