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Сегодня состоится ВНО по украинскому языку и литературе

Киев • УНН

 • 19205 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. В вторник, 1 июне 2021, состоится внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе. Об этом пишет УНН.

Сегодня состоится ВНО по украинскому языку и литературе

Детали

В МОН рассказали, что на тест по украинскому языку и литературе зарегистрировалось 250 681 человек, тестирование по украинскому языку выбрали 126 401 человек. Для участников ВНО по украинскому языку и литературе создано 16 891 аудитория в 1 070 пунктах тестирования, по украинскому языку — 8 472 аудитории в 599 пунктах ВНО.

Чтобы избежать скопления у входа в пункт тестирования, допуск участников к пункту начнется в 9:50 и продлится до 10:50. В приглашении-пропуске указано промежуток времени, в течение которого участнику ВНО рекомендуется прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска. Если участник прибудет в пункт тестирования после 10:50, его не будет допущено к участию в ВНО.

Цитата

“Для участников, которые по уважительным причинам не смогут принять участие в основной сессии ВНО, проводится дополнительная сессия. Для этого нужно в течение 5 дней после тестирования по определенному предмету (учитывая день проведения) подать заявление в соответствующий региональный центр оценивания качества образования. Образец заявления и перечень документов, которые необходимо предоставить, можно найти на сайте Украинского и региональных центров оценивания качества образования ”, - информируют заключенных МОН.

Напомним

Основная сессия ВНО-2021 началась 21 мая тестированием по химии и проходит с соблюдением всех противоэпидемических правил.

Украинские Национальные Новости

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