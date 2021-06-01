Сьогодні відбудеться ЗНО з української мови та літератури

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У МОН розповіли, що на тест з української мови і літератури зареєструвалися 250 681 особа, тестування з української мови обрали 126 401 особа. Для учасників ЗНО з української мови і літератури створено 16 891 аудиторія у 1 070 пунктах тестування, з української мови — 8 472 аудиторії у 599 пунктах ЗНО.

Щоб уникнути скупчення біля входу до пункту тестування, допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. У запрошенні-перепустці зазначено проміжок часу, протягом якого учасникові ЗНО рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску. Якщо учасник прибуде до пункту тестування після 10:50, його не буде допущено до участі в ЗНО.

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“Для учасників, які з поважних причин не зможуть взяти участь в основній сесії ЗНО, проводиться додаткова сесія. Для цього потрібно протягом 5 днів після тестування з певного предмета (ураховуючи день проведення) подати заяву до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Зразок заяви та перелік документів, які необхідно надати, можна знайти на сайті Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти”, — інформують ув МОН.

Нагадаємо

Основна сесія ЗНО-2021 розпочалась 21 травня тестуванням з хімії й проходить з дотриманням всіх протиепідемічних правил.