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Сегодня состоится церемония открытия Паралимпийских игр-2018

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 марта. УНН. Сегодня в Пхенчхан (Южная Корея) будет дан старт 12-м в истории зимним Паралимпийским играм, сообщает УНН со ссылкой на НКСИУ.

Официальная церемония открытия Игр стартует в 13:00 по киевскому времени.

На XII зимних Паралимпийских играх Украину будет представлять команда в составе из 30 спортсменов, среди которых 20-спортсменов паралимпийцев и 10 — спортсменов-лидеров (гайдов).

За последний четырехлетний цикл украинская команда окрепла. В состав сборной команды образца-2018 году вошли известные всему миру украинские паралимпийцы: Юлия Батенкова-Бауман, Виталий Лукьяненко, Григорий Вовчинский.

К маститых лидеров паралимпийского спорта присоединились молодые спортсмены, которые стали победителями многих этапов Кубка мира, чемпионатов мира, и заняли ведущие места в международном рейтинге как в биатлоне, так и лыжных гонках. Таким образом, команда обновилась на более чем на 30 процентов.

Примечательно, что дебют Украины в зимних видах спорта состоялся на VII зимних Паралимпийских играх 1998 года в Нагано (Япония). Результатом стали 3 “золотые”, 2 “серебряные” и 4 бронзовые медали.

Зато прошлой зимней Паралимпиаде-2014 в Сочи сборная Украины завоевала 25 медалей (5 “золотых”, 9 “серебряных” и 11 “бронзовых”), что позволило ей занять четвертое место в общем зачете.

Справка: первая попытка соревноваться в зимних видах спорта была сделана в 1948 в г.. Бадгастейн, Австрия. Здесь был впервые проведен чемпионат Австрии по лыжным гонкам (так называемые три-трековые соревнования по лыжам), в которых приняли участие 17 спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата. Международные зимние спортивные соревнования среди спортсменов с инвалидностью были впервые проведены в +1976 году в городе Орнсколддсвик (Швеция). Тогда 250 спортсменов из 14 стран участвовали в 1-х зимних Паралимпийских играх.

Украинские Национальные Новости

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