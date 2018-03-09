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Сьогодні відбудеться церемонія відкриття Паралімпійських ігор-2018

Сьогодні відбудеться церемонія відкриття Паралімпійських ігор-2018

Київ • УНН

 • 11115 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Сьогодні у Пхьончхані (Південна Корея) буде даний старт 12-м в історії зимовим Паралімпійським іграм, повідомляє УНН з посиланням на НКСІУ.

Офіційна церемонія відкриття Ігор стартуватиме о 13:00 за київським часом.

На ХІІ зимових Паралімпійських іграх Україну представлятиме команда у складі з 30 спортсменів, серед яких 20-спортсменів-паралімпійців та 10 — спортсменів-лідерів (гайдів).

За останній чотирьохрічний цикл українська команда зміцніла. До складу збірної команди зразка-2018 року увійшли відомі всьому світові українські паралімпійці: Юлія Батенкова-Бауман, Віталій Лук’яненко, Григорій Вовчинський.

До маститих лідерів паралімпійського спорту приєдналися молоді спортсмени, які стали переможцями багатьох етапів Кубку світу, чемпіонатів світу, та зайняли провідні місця у міжнародному рейтингу як у біатлоні, так і лижних гонках. Таким чином, команда оновилася на більш ніж на 30 відсотків.

Примітно, що дебют України в зимових видах спорту відбувся на VІІ зимових Паралімпійських іграх 1998 року в Нагано (Японія). Результатом стали 3 “золоті”, 2 “срібні” та 4 бронзові медалі.

Натомість минулої зимової Паралімпіаді-2014 в Сочі збірна України завоювала 25 медалей (5 “золотих”, 9 “срібних” та 11 “бронзових”), що дозволило їй посісти четверте місце в загальному заліку.

Довідка: перша спроба змагатись у зимових видах спорту була зроблена у 1948 в м. Бадгастейн, Австрія. Тут був вперше проведений чемпіонат Австрії з лижних гонок (так звані три-трекові змагання з лиж), в яких взяли участь 17 спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. Міжнародні зимові спортивні змагання серед спортсменів з інвалідністю були вперше проведені у +1976 році в місті Орнсколддсвік (Швеція). Тоді 250 спортсменів з 14 держав брали участь у 1-х зимових Паралімпійських іграх.

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