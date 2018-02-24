Сегодня состоится финал Национального отбора на Евровидение-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. В столичном Дворце культуры КПИ пройдет финал Национального отбора на международный конкурс Евровидение-2018. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт оргкомитета Национального отбора.
По результатам первого полуфинала в финал попали: VILNA, The Erised, и LAUD.
Аналогично по результатам второго полуфинального шоу лучшие результаты продемонстрировали и получили право на борьбу во время финального шоу получили: Tayanna, Melovin i группа Kadnay.
Победителя выберут по результатам оценок жюри и зрительского голосования, которое продлится во время прямого эфира.
Членами жюри Национального отбора “Евровидение-2018” является Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов (The Maneken). Ведущим — Сергей Притула.
Начало финала национального отбора в 19:00.
Напомним, Украина будет выступать во втором полуфинале песенного конкурса “Евровидение-2018” в Лиссабоне.