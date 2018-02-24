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Сьогодні відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2018

Сьогодні відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2018

Київ • УНН

 • 13505 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. У столичному Палаці культури КПІ пройде фінал Національного відбору на міжнародний конкурс Євробачення-2018. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт оргкомітету Національного відбору.

За результатами першого півфіналу до фіналу потрапили: VILNA, The Erised, та LAUD.

Аналогічно за результатами другого півфінального шоу найкращі результати показали та отримали право за боротьбу під час фінального шоу отримали: Tayanna, Melovin i гурт Kadnay.

Переможця оберуть за результатами оцінок журі та глядацького голосування, яке триватиме під час прямого ефіру.

Членами журі Національного відбору “Євробачення-2018” є Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов (The Maneken). Ведучим — Сергій Притула.

Початок фіналу національного відбору о 19:00.

Нагадаємо, Україна виступатиме у другому півфіналі пісенного конкурсу “Євробачення-2018” в Лісабоні.

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