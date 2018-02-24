Сьогодні відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. У столичному Палаці культури КПІ пройде фінал Національного відбору на міжнародний конкурс Євробачення-2018. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт оргкомітету Національного відбору.
За результатами першого півфіналу до фіналу потрапили: VILNA, The Erised, та LAUD.
Аналогічно за результатами другого півфінального шоу найкращі результати показали та отримали право за боротьбу під час фінального шоу отримали: Tayanna, Melovin i гурт Kadnay.
Переможця оберуть за результатами оцінок журі та глядацького голосування, яке триватиме під час прямого ефіру.
Членами журі Національного відбору “Євробачення-2018” є Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов (The Maneken). Ведучим — Сергій Притула.
Початок фіналу національного відбору о 19:00.
Нагадаємо, Україна виступатиме у другому півфіналі пісенного конкурсу “Євробачення-2018” в Лісабоні.