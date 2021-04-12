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Сегодня Верховный суд рассмотрит кассации на приговор Януковичу

Сегодня Верховный суд рассмотрит кассации на приговор Януковичу

Киев  •  УНН

 • 10198 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Верховный суд сегодня рассмотрит кассационные жалобы адвокатов експрезидента Украины Виктора Януковича на приговор суда первой инстанции, которым он был осужден к 13 годам лишения свободы. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-служб ВС.

Цитата

"ККС ВС отложил рассмотрение уголовного производства на 12 апреля в связи с тем, что 12 марта от одного из защитников поступило дополнение к кассационной жалобе, с которым должны ознакомиться стороны производства", - говорится в сообщении.

Сообщается, что как установили суды, весной 2014 Янукович обратился с письменным заявлением к президенту Российской Федерации с просьбой использовать Вооруженные силы РФ на территории Украины, чем предоставил Российской Федерации и ее представителям помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Кроме того, он способствовал представителям власти и должностным лицам Вооруженных сил РФ в ведении агрессивной войны против Украины.

дополнение

В 2019 году суд приговорил експрезидент Украины Виктора Януковича к 13 годам заключения и обязал его выплатить 98 561 грн, в качестве взыскания за процессуальные издержки на судебные экспертизы.

Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции по делу о государственной измене експрезидента Украины Виктора Януковича.

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