Сьогодні Верховний суд розгляне касації на вирок Януковичу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Верховний суд сьогодні розгляне касаційні скарги адвокатів експрезидента України Віктора Януковича на вирок суду першої інстанції, яким його було засуджено до 13 років позбавлення волі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВС.
Цитата
“ККС ВС відклав розгляд кримінального провадження на 12 квітня у зв’язку з тим, що 12 березня від одного із захисників надійшло доповнення до касаційної скарги, із яким мають ознайомитися сторони провадження”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що як установили суди, навесні 2014 року Янукович звернувся з письмовою заявою до президента Російської Федерації з проханням використати Збройні сили РФ на території України, чим надав Російській Федерації та її представникам допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Крім того, він сприяв представникам влади і службовим особам Збройних сил РФ у веденні агресивної війни проти України.
Доповнення
У 2019 році суд засудив експрезидент України Віктора Януковича до 13 років ув’язнення та зобов’язав його сплатити 98 561 грн, у якості стягнення за процесуальні витрати на судові експертизи.
Київський апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції у справі про держану зраду експрезидента України Віктора Януковича.