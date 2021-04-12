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Сьогодні Верховний суд розгляне касації на вирок Януковичу

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Верховний суд сьогодні розгляне касаційні скарги адвокатів експрезидента України Віктора Януковича на вирок суду першої інстанції, яким його було засуджено до 13 років позбавлення волі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВС.

Цитата

“ККС ВС відклав розгляд кримінального провадження на 12 квітня у зв’язку з тим, що 12 березня від одного із захисників надійшло доповнення до касаційної скарги, із яким мають ознайомитися сторони провадження”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що як установили суди, навесні 2014 року Янукович звернувся з письмовою заявою до президента Російської Федерації з проханням використати Збройні сили РФ на території України, чим надав Російській Федерації та її представникам допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Крім того, він сприяв представникам влади і службовим особам Збройних сил РФ у веденні агресивної війни проти України.

Доповнення

У 2019 році суд засудив експрезидент України Віктора Януковича до 13 років ув’язнення та зобов’язав його сплатити 98 561 грн, у якості стягнення за процесуальні витрати на судові експертизи.

Київський апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції у справі про держану зраду експрезидента України Віктора Януковича.

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