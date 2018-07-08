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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 57910 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 106937 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 128246 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 135515 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 171395 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154067 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141645 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Сегодня в Украине отмечают День семьи

Сегодня в Украине отмечают День семьи

Киев  •  УНН

 • 63456 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Сегодня в Украине отмечают День семьи, передает УНН.

Указ Президента Украины №1209/2011 "О праздновании в Украине некоторых памятных дат и профессиональных праздников" был подписан 30 декабря 2011 года.

Ежегодно День семьи празднуют 8 июля - в день Петра и Февронии, покровителей семьи и брака.

О своих семьях в этот день вспомнили, в частности, Президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман, разместив поздравления на своих страницах в Facebook.

Так, П.Порошенко разместил фотографию со своими родителями.

"Семья - это извечная опора, где каждый человек черпает любовь, надежду и духовные силы. Благодарю своих родителей, которые воспитали во мне любовь к людям и к родной земле, научили работать и достигать целей", - написал Президент.

А В.Гройсман отметил, что иногда чувствует грусть от того, что не может чаще видеть свою семью из-за своей работы.

"Семья всегда была источником моей силы, моего вдохновения, моего покоя. Ценим своих родных, они - самое важное, что у нас есть", - написал он.

Как сообщал УНН, в Одесской области зафиксирована самая многочисленная семья Украины, на данный момент насчитывается 346 ее членов. Национальный реестр рекордов Украины планирует подавать заявку в Книгу рекордов Гиннеса.

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