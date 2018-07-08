Сегодня в Украине отмечают День семьи

Указ Президента Украины №1209/2011 "О праздновании в Украине некоторых памятных дат и профессиональных праздников" был подписан 30 декабря 2011 года.

Ежегодно День семьи празднуют 8 июля - в день Петра и Февронии, покровителей семьи и брака.

О своих семьях в этот день вспомнили, в частности, Президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман, разместив поздравления на своих страницах в Facebook.

Так, П.Порошенко разместил фотографию со своими родителями.

"Семья - это извечная опора, где каждый человек черпает любовь, надежду и духовные силы. Благодарю своих родителей, которые воспитали во мне любовь к людям и к родной земле, научили работать и достигать целей", - написал Президент.

А В.Гройсман отметил, что иногда чувствует грусть от того, что не может чаще видеть свою семью из-за своей работы.

"Семья всегда была источником моей силы, моего вдохновения, моего покоя. Ценим своих родных, они - самое важное, что у нас есть", - написал он.

Как сообщал УНН, в Одесской области зафиксирована самая многочисленная семья Украины, на данный момент насчитывается 346 ее членов. Национальный реестр рекордов Украины планирует подавать заявку в Книгу рекордов Гиннеса.