Сьогодні в Україні відзначають День родини
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Сьогодні в Україні відзначають День родини, передає УНН.
Указ Президента України № 1209/2011 “Про відзначення в Україні деяких пам’ятних дат і професійних свят” був підписаний 30 грудня 2011 року.
Щороку День родини святкують 8 липня — у день Петра і Февронії, покровителів сім’ї та шлюбу.
Про свої родини у цей день згадали, зокрема, Президент Петро Порошенко і Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, розмістивши привітання на своїх сторінках у Facebook.
Так, П.Порошенко розмістив світлину зі своїми батьками.
“Родина — це споконвічна опора, де кожна людина черпає любов, надію і духовні сили. Дякую своїм батькам, які виховали у мені любов до людей і до рідної землі, навчили працювати і досягати цілей”, — написав Президент.
А В.Гройсман зазначив, що іноді відчуває смуток від, що не може частіше бачити свою родину часто через свою роботу.
“Сім’я завжди була джерелом моєї сили, мого натхнення, мого спокою. Цінуймо своїх рідних, вони — найважливіше, що в нас є”, — написав він.
Як повідомляв УНН, в Одеській області зафіксована найбільш численна сім’я України, на даний момент нараховується 346 її членів. Національний реєстр рекордів України планує подавати заявку в Книгу рекордів Гіннеса.