Сегодня в Украине будет преобладать переменная облачность

"21 марта в Украине: переменная облачность. В восточных, днем ​​местами и в Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской областях небольшой дождь, ночью на востоке с мокрым снегом; на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.

Ветер будет западный, юго-западный, со скоростью 7-12 м/с.

Температура днем ​​7-12° тепла, в западных, местами Винницкой и Одесской областях - до 15°.