Сегодня в Украине будет преобладать переменная облачность
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Сегодня в Украине, по прогнозам синоптиков, будет преобладать переменная облачность, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
"21 марта в Украине: переменная облачность. В восточных, днем местами и в Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской областях небольшой дождь, ночью на востоке с мокрым снегом; на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.
Ветер будет западный, юго-западный, со скоростью 7-12 м/с.
Температура днем 7-12° тепла, в западных, местами Винницкой и Одесской областях - до 15°.