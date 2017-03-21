Сьогодні в Україні переважатиме мінлива хмарність

“21 березня в Україні: мінлива хмарність. У східних, вдень місцями і у Волинській, Рівненській, Житомирській та Київській областях невеликий дощ, вночі на сході з мокрим снігом; на решті території без опадів”, — йдеться в повідомленні.

Вітер буде західний, південно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура вдень становитиме 7-12° тепла, у західних, місцями Вінницькій та Одеській областях — до 15°.