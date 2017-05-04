Сегодня в Украине будет преобладать переменная облачность

“4 мая в Украине: переменная облачность”, — говорится в сообщении.

Синоптики осадков не прогнозируют, только в большинстве западных областей дожди, на Закарпатье и Прикарпатье местами сильные дожди, грозы.

Ветер северо-восточный, восточный, со скоростью 5-10 м / с, в западных областях отдельные порывы со скоростью 15-20 м / с.

Температура установится на уровне 18-23 ° тепла, в южной части и Винницкой области — до 25 °.