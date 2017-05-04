Сьогодні в Україні переважатиме мінлива хмарність
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Сьогодні в Україні, за проогнозами синоптиків, встановиться мінлива хмарність, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
“4 травня в Україні: мінлива хмарність”, — йдеться в повідомленні.
Синоптики опадів не прогнозують, лише у більшості західних областей дощі, на Закарпатті та Прикарпатті місцями сильні дощі, грози.
Вітер буде північно-східний, східний, зі швидкістю 5-10 м/с, в західних областях окремі пориви зі швидкістю 15-20 м/с.
Температура вдень встановиться на рівні 18-23° тепла, у південній частині та на Вінниччині — до 25°.