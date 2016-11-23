Сегодня в Украине осадки маловероятны

Температура воздуха подвергается значительному контраста. Ночью на востоке Украины ожидается -7-10 С °, днем ​​на Закарпатье + 10 + 12 С °. В большинстве областей Украины ожидается ночью от +3 С ° до -4 С °, температура воздуха составит в течение дня от -2 С ° до + 5С °, в западной части до + 6 + 8 С °.



В западной части будет преобладать сухая холодная погода. Температура воздуха ночью 0-5 С °, днем ​​0 + 5 С °.



В северных областях - без осадков. Температура воздуха ночью -2-7 С °, на Сумщине местами до -10 С °, днем ​​от - 2 С ° до + 4 С °.



В восточных областях ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью -4-10 С °, днем ​​от - 3 С ° до + 4 С °.



В центральной части - без осадков. Температура воздуха ночью от +3 С ° до -2 С °, днем ​​0 + 5 С °.



В южной части - без существенных осадков. Температура воздуха ночью от + 3 С ° до -2 С °, днем ​​+ 1 + 6 С °.



Ветер в Украине юго-восточный, 5-12, на юго-востоке порывы 15-25 м / с.