Сьогодні в Україні опади малоймовірні

Температура повітря зазнає значного контрасту. Вночі на сході України очікується −7-10 С°, вдень на Закарпатті +10+12 С°. У більшості областей України очікується вночі від +3 С° до —4 С°, температура повітря становитиме протягом дня від —2 С° до +5 С°, у західній частині до +6+8 С°.



У західній частині переважатиме суха холодна погода. Температура повітря вночі 0-5 С°, вдень 0+5 С°.



У північних областях — переважно без опадів. Температура повітря вночі −2-7 С°, на Сумщині місцями до —10 С°, вдень від — 2 С° до + 4 С°.



У східних областях очікується суха погода. Температура повітря вночі −4-10 С°, вдень від — 3 С° до + 4 С°.



У центральній частині — без опадів. Температура повітря вночі від +3 С° до —2 С°, вдень 0+5 С°.



У південній частині — без істотних опадів. Температура повітря вночі від + 3 С° до —2 С°, вдень +1+6 С°.



Вітер в Україні південно-східний, 5-12, на південному сході пориви 15-25 м/с.