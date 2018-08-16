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НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня в Украине ожидаются ливни и жара

Киев • УНН

 • 11554 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Сегодня на западе, в северной части и в Винницкой области ожидаются локальные дожди и грозы, температура воздуха составит +24 +29 градусов. На остальной территории Украины, на юге, востоке и в большинстве центральных областей удержится сухая жаркая погода. Температура воздуха в дневные часы составит 30-35 градусов выше нуля, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Сегодня в Украине ожидаются ливни и жара

В западных областях ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха днем ​​24-28 градусов тепла.

В северных областях - локальные грозовые дожди. Температура воздуха днем ​​25-29 градусов тепла.

В восточных областях - без осадков. Температура воздуха днем ​​27-31 градус выше нуля.

В центральных областях ожидается сухая погода. Температура воздуха днем ​​28-32, в Винницкой 24-29 градусов выше нуля.

На юге Украины осадков не предвидится. Температура воздуха днем ​​30-35 градусов выше нуля.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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