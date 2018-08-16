Сегодня в Украине ожидаются ливни и жара

КИЕВ. 16 августа. УНН. Сегодня на западе, в северной части и в Винницкой области ожидаются локальные дожди и грозы, температура воздуха составит +24 +29 градусов. На остальной территории Украины, на юге, востоке и в большинстве центральных областей удержится сухая жаркая погода. Температура воздуха в дневные часы составит 30-35 градусов выше нуля, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.