Сегодня в Украине ожидаются ливни и жара
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Сегодня на западе, в северной части и в Винницкой области ожидаются локальные дожди и грозы, температура воздуха составит +24 +29 градусов. На остальной территории Украины, на юге, востоке и в большинстве центральных областей удержится сухая жаркая погода. Температура воздуха в дневные часы составит 30-35 градусов выше нуля, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В западных областях ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха днем 24-28 градусов тепла.
В северных областях - локальные грозовые дожди. Температура воздуха днем 25-29 градусов тепла.
В восточных областях - без осадков. Температура воздуха днем 27-31 градус выше нуля.
В центральных областях ожидается сухая погода. Температура воздуха днем 28-32, в Винницкой 24-29 градусов выше нуля.
На юге Украины осадков не предвидится. Температура воздуха днем 30-35 градусов выше нуля.