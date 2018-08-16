Сьогодні в Україні очікуються зливи та спека
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Сьогодні на заході, у північній частині та на Вінниччині очікуються локальні дощі та грози, температура повітря становитиме +24+29 градусів. На решті території України, на півдні, сході та у більшості центральних областей втримається суха спекотна погода. Температура повітря у денні години становитиме 30-35 градусів вище нуля, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
У західних областях очікуються дощі та грози. Температура повітря вдень 24-28 градусів тепла.
У північних областях - локальні грозові дощі. Температура повітря вдень 25-29 градусів тепла.
У східних областях - без опадів. Температура повітря вдень 27-31 градус вище нуля.
У центральних областях очікується суха погода. Температура повітря вдень 28-32, на Вінниччині 24-29 градусів вище нуля.
На півдні України опадів не передбачається. Температура повітря вдень 30-35 градусів вище нуля.