Сегодня в Украине ожидается переменная облачность
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Сегодня в восточных, Черниговской и Сумской областях небольшой мокрый снег и дождь; на остальной территории без существенных осадков. Температура днем 2-7° тепла, на севере Левобережья около 0°; в западных областях и юге Одесской области днем 8-13° тепла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Ночью и утром в Украине, кроме востока, туман.
На дорогах, кроме южных и большинстве западных областей, местами гололедица.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура днем 2-7° тепла, на севере Левобережья около 0 °; в западных областях и юге Одесской области днем 8-13°.