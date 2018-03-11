Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність

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14:20 • 102488 перегляди

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13:52 • 101263 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

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26 березня, 10:32 • 210981 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 158407 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 237334 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

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25 березня, 17:08 • 183578 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 219241 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 224748 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 242967 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 134862 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Сьогодні у східних, Чернігівській та Сумській областях невеликий мокрий сніг та дощ; на решті території без істотних опадів. Температура вдень 2-7° тепла, на півночі Лівобережжя близько 0°; у західних областях та півдні Одещини вдень 8-13° тепла. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.

Вночі та вранці в Україні, крім сходу, туман.

На дорогах, крім південних та більшості західних областей, місцями ожеледиця.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вдень 2-7° тепла, на півночі Лівобережжя близько 0°; у західних областях та півдні Одещини вдень 8-13°.

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