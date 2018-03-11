Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Сьогодні у східних, Чернігівській та Сумській областях невеликий мокрий сніг та дощ; на решті території без істотних опадів. Температура вдень 2-7° тепла, на півночі Лівобережжя близько 0°; у західних областях та півдні Одещини вдень 8-13° тепла. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
Вночі та вранці в Україні, крім сходу, туман.
На дорогах, крім південних та більшості західних областей, місцями ожеледиця.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вдень 2-7° тепла, на півночі Лівобережжя близько 0°; у західних областях та півдні Одещини вдень 8-13°.