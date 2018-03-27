Сегодня в Украине ожидается дождь

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 32220 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 58308 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 96548 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 107056 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 115375 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121098 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132372 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146734 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 148035 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

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Актуальное
Сегодня в Украине ожидается дождь

Сегодня в Украине ожидается дождь

Киев  •  УНН

 • 11995 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Сегодня атмосферные фронты обусловят в большинстве областей Украины облачную дождливую погоду. В северо-восточной части местами выпадет мокрый снег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В дневные часы температура воздуха составит 3-9 градусов тепла, на юге 7-14 тепла. На пивнинчому востоке 0-3 градуса тепла.

В западных областях местами дождь. Температура воздуха днем ​​4-9 градусов тепла.

В северных областях - облачно, местами небольшой дождь, на Сумщине с мокрым снегом. Температура воздуха днем ​​3-7 тепла.

В восточных областях - сильный мокрый снег. Температура воздуха днем ​​0-4 тепла.

В центральной части ожидается облачная дождливая погода. Температура воздуха днем ​​4-9 градусов тепла.

На юге Украины ожидается дождь. Температура воздуха днем ​​6-14 градусов тепла.

Украинские Национальные Новости

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