Сегодня в Украине ожидается дождь
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Сегодня атмосферные фронты обусловят в большинстве областей Украины облачную дождливую погоду. В северо-восточной части местами выпадет мокрый снег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В дневные часы температура воздуха составит 3-9 градусов тепла, на юге 7-14 тепла. На пивнинчому востоке 0-3 градуса тепла.
В западных областях местами дождь. Температура воздуха днем 4-9 градусов тепла.
В северных областях - облачно, местами небольшой дождь, на Сумщине с мокрым снегом. Температура воздуха днем 3-7 тепла.
В восточных областях - сильный мокрый снег. Температура воздуха днем 0-4 тепла.
В центральной части ожидается облачная дождливая погода. Температура воздуха днем 4-9 градусов тепла.
На юге Украины ожидается дождь. Температура воздуха днем 6-14 градусов тепла.