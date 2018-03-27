Сегодня в Украине ожидается дождь

В дневные часы температура воздуха составит 3-9 градусов тепла, на юге 7-14 тепла. На пивнинчому востоке 0-3 градуса тепла.

В западных областях местами дождь. Температура воздуха днем ​​4-9 градусов тепла.

В северных областях - облачно, местами небольшой дождь, на Сумщине с мокрым снегом. Температура воздуха днем ​​3-7 тепла.

В восточных областях - сильный мокрый снег. Температура воздуха днем ​​0-4 тепла.

В центральной части ожидается облачная дождливая погода. Температура воздуха днем ​​4-9 градусов тепла.

На юге Украины ожидается дождь. Температура воздуха днем ​​6-14 градусов тепла.